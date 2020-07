503 milioni di dollari per 10 anni: Patrick Mahomes firma il contratto più ricco della storia dello sport

Il quarterback vincitore del Super Bowl con i Kansas City Chiefs guadagnerà 50 milioni di dollari l’anno e resterà a Kansas City fino a 35 anni

Non Messi, né Lebron James. Non il golf, e nemmeno la Formula 1. Il contratto più ricco della storia dello sport lo firma Patrick Mahomes, quarterback dei Kansas City Chiefs vincitore dell’ultimo Super Bowl. Stiamo parlando di NFL, football americano.

Mahomes, che ha 24 anni, ha firmato un rinnovo della durata di dieci anni per 503 milioni di dollari: circa 50 milioni di dollari l’anno (bonus compresi).

Si tratta di un contratto abbastanza raro, per cifre ma anche per durata, considerato che il football americano è uno sport a rischio infortuni e che di conseguenza difficilmente concede ai giocatori accordi molto prolungati: il rischio che si assume una franchigia è anche quello di dover pagare un giocatore che magari è costretto a chiudere la carriera per un incidente.

Mahomes diventa il giocatore perno dei Chiefs non solo tatticamente: negli Usa lo chiamano il “franchise player”, l’atleta attorno al quale si svilupperà il resto della squadra per i prossimi 10 anni.

Il precedente record contrattuale apparteneva a Mike Trout, giocatore di baseball dei Los Angeles Angels: 426 milioni di dollari in dodici anni.