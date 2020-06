Woody Allen: «Non voglio fare film per la tv, potrei smettere di girare. Ho 84 anni, presto sarò morto»

«Non faccio niente per tutto il giorno, aspettando che questo coronavirus passi. Il massimo che posso fare è studiare un vaccino ma non illudetevi che riesca a trovarlo…».

Il Giornale riporta le dichiarazioni di Woody Allen al Financial Times. Pensa alla possibilità di smettere di fare film.

«Le persone ormai pensano: stare a casa non è poi così male, ceno e poi mi guardo un film in tv. Ma io non voglio fare film per i piccoli schermi, perciò potrei smettere del tutto di girarli».