Tuttosport: Callejon rischia di restare senza squadra, il Napoli aspetterà le prossime partite

Le offerte di Valencia e Siviglia non hanno ricevuto conferma, il club però vuole vedere come giocherà nei prossimi due mesi

Tuttosport scrive dell’affaire Napoli-Callejon. Non è scontato un addio, soprattutto perché non sono state confermate, sembra, le offerte dei club spagnoli precedenti al’epidemia di Covid-19.

Nei prossimi giorni il presidente De Laurentiis incontrerà Mertens,

“per capire se quelli lanciati di recente dallo spagnolo possano essere segnali di riavvicinamento. È molto probabile che le offerte ricevute da Callejon prima del Covid-19 (si vocifera Siviglia e Valencia) non abbiano trovato conferma e piuttosto che restare senza squadra, potrebbe scegliere di accettare l’offerta che il Napoli andrebbe a proporgli. Non subito, però, perché il management azzurro vuole vedere come Callejon giocherà le partite che mancano alla fine della stagione”.