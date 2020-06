“Tornate a Milano, stasera vinciamo noi” i tifosi salutano l’arrivo dell’Inter a Napoli

Tanti i curiosi e i tifosi azzurri che hanno atteso l’arrivo della squadra avversaria sul lungomare e che hanno riservato qualche fischio e qualche sfottò ai calciatori dell’Inter

L’Inter di Antonio Conte è sbarcato a Napoli e precisamente all’Hotel Vesuvio, dove la squadra nerazzurra soggiornerà in attesa di scendere in campo questa sera alle 21 contro il Napoli al San Paolo.

Tanti i curiosi e i tifosi azzurri che hanno atteso l’arrivo della squadra avversaria sul lungomare e che hanno riservato qualche fischio e qualche sfottò ai calciatori dell’Inter.

“Tornate a Milano, stasera vinciamo noi“

Per quanto riguarda la formazione azzurra Gattuso sembra avere recuperato Dries Mertens, mentre a centrocampo potrebbe essere Elmas a completare il terzetto azzurro. Fabian Ruiz non sembra ancora nelle migliori condizioni. In attacco anche Matteo Politano e Insigne.