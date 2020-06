Stephy Mavididi al Montpellier, la Juve realizza un’altra plusvalenza dopo quella di Muratore

I bianconeri hanno ufficializzato oggi la nuova cessione utile in chiave bilancio in vista della deadline in programma domani 30 giugno

Mancava solo l’ufficialità, ma ora è arrivata anche quella con il comunicato della Juventus che conferma la cessione di Stephy Mavididi al Montpellier:

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società S.A.S. Montpellier Herault SC per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Stephy Alvaro Mavididi a fronte di un corrispettivo di € 6,3 milioni, pagabili in tre esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 4,0 milioni, al netto del contributo di solidarietà e degli oneri accessori”.

Arriva dunque una nuova plusvalenza per i bianconeri, dopo quella generata dalla cessione di Simone Muratore all’Atalanta, utile in chiave bilancio in vista della deadline in programma domani 30 giugno.