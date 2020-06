Repubblica: Manolas recupera, sarà in campo contro il Verona

Il Napoli lavora sodo in vista dell’appuntamento con la Coppa Italia del 13 giugno, quando al San Paolo incontrerà l’Inter, per la semifinale di ritorno.

Repubblica Napoli racconta che ieri, nonostante Gattuso avesse concesso un giorno di riposo alla squadra, qualcuno dei calciatori si è presentato lo stesso a Castel Volturno.

Uno di quelli che si stanno impegnando di più è Kostas Manolas.

“Qualcuno s’è presentato ieri al campo lo stesso, nonostante fosse il giorno di riposo. Sta facendo in particolare dei passi da gigante verso il recupero il greco Manolas, che però non sarà rischiato per la gara con l’Inter e nemmeno per l’eventuale ultimo atto della Coppa Italia. Il difensore rientrerà direttamente in campionato, a Verona”.