Parere contrario del Cts, niente calcetto

Avevano lasciato sperare le parole di Spadafora oggi, ma il Comitato scientifico ha deciso che non ci sono ancora le condizioni per la ripresa

Repubblica smentisce quanto si sperava oggi dopo le parole del ministro dello sport Spadafora sulla ripartenza degli sport di contatto e delle partite di calcetto

Doccia fredda per gli amanti del calcio giocato e dello sport non da salotto: il Comitato tecnico-scientifico ha detto no alla ripartenza dello sport di contatto.

La riapertura era prevista per domani ma previo via libera degli esperti che, invece, non è arrivato.

“In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica nazionale con il persistente rischio di ripresa della trasmissione virale in cluster determinati da aggregazioni certe come negli sport da contatto”, devono essere rispettate “le prescrizioni relative al distanziamento fisico e alla protezione individuale”.