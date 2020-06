«C’è ancora tanto da imparare sugli effetti del coronavirus sugli atleti»

La rivista The Athletic intervista una studiosa di un centro ricerca del Cio. «I maggior rischi riguardano il cuore e i polmoni, oltre all’aspetto psicologico»

Su The Athletic l’intervista a Flaminia Ronca scienziata dello University College of London e ricercatrice dell’Institute of Sport, Exercise and Health (ISEH), uno degli undici Centri di ricerca del Comitato Olimpico Internazionale per la prevenzione degli infortuni e la protezione della salute dell’atleta.

Insieme ai suoi colleghi, sta studiando l’impatto del virus sul sistema cardiovascolare e polmonare degli atleti. Si definisce preoccupata, perché “C’è ancora tanto da imparare sul coronavirus e sui suoi effetti sugli atleti”.

Dice che per i calciatori risultati positivi al virus è un rischio tornare a giocare subito,.

“Agli atleti risultati positivi i medici consigliano di non fare alcun tipo di esercizio per almeno dieci giorni dopo l’insorgenza dei sintomi del coronavirus anche se sono molto lievi. La maggior parte raccomanda due settimane senza esercizio fisico, anche se si è avuta solo tosse o nel caso di asintomatici. Chi ha avuto sintomi peggiori, dovrebbe aspettare più a lungo prima di fare qualsiasi esercizio. Poi ci si sottopone a nuovi esami e si vede cosa si trova”.

The Athletic si sofferma sul metodo di screening che sta sviluppando l’ISEH e che ha un momento decisivo nel test VO2max che misura la quantità di ossigeno che un atleta può consumare durante l’esercizio.

È un test che

fornisce una buona visione di come funzionano i polmoni e il cuore. Se stanno bene, possono ricominciare a allenarsi. Se c’è un indizio che potrebbe esserci ancora qualche infiammazione o un problema al cuore o ai polmoni, hanno bisogno di ulteriori esami perché il rischio di miocardite, coaguli di sangue o danni ai polmoni sono le maggiori preoccupazioni.

La miocardite è l’infiammazione del muscolo cardiaco che a sua volta può portare ad aritmie. Il Covid – prosegue The Athletic – comporta un aumentato rischio di miocardite, ma è difficille calcolarlo. Di certo “il 23% dei pazienti ricoverati in ospedale con COVID-19, ha avuto la miocardite, la percentuale sale al 44% per i ricoverati in terapia intensiva”.

Dice Esistono anche prove della presenza di miocardite nei pazienti da 7 a 10 giorni dopo che mostrano sintomi anche lievi di coronavirus. E sappiamo che l’esercizio con la miocardite può aumentare la replicazione virale e esacerbare l’infiammazione del muscolo cardiaco, portando potenzialmente a danni permanenti o addirittura, nel peggiore dei casi, all’arresto cardiaco“.

Ma il Covid può provocare danni anche ai polmoni, in alcuni casi addirittura permanenti.

Poi, c’è un altro aspetto. In settimana è stato pubblicato un rapporto in cui è stato confermato che nel Regno Unito le morti per coronavirus tra le comunità BAME (Black, Asian, and Minority Ethnic) sono state molto più alte.

Del rischio di infortuni si è già detto e scritto tanto.

Dopo un periodo di blocco, i tuoi muscoli non sono più gli stessi. Si stancheranno molto più velocemente. La maggior parte dei giocatori non avrà lo stesso livello di resistenza che avevano prima del lockdown, si stancheranno molto prima di quanto si aspettino e rischiano di esagerare. Questo è quando si verifica l’infortunio. Il controllo del tuo corpo e della tua tecnica si riducono drasticamente quando sei stanco. Quindi lesioni ai legamenti, muscoli posteriori della coscia, tendini che si spezzano.

I giocatori avranno bisogno di supporto psicologico per esercitare l’autocontrollo, ascoltare i loro corpi e accettare che non sono allo stesso livello di 10 settimane fa.

“Dovranno essere disciplinati. I manager dovranno ascoltare gli scienziati delle prestazioni nel loro club. Sarà un enorme sforzo di squadra nel tentativo di non esagerare. I manager saranno disperati per vincere, ma non possono ferire tutti i loro giocatori nel processo. Tra i lati positivi, sono tutti nella stessa barca. Non ci dovrebbe essere un singolo club con un vantaggio. Tutti avranno perso un elemento della loro forma fisica”.