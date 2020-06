Napoli, terapie e lavoro differenziato per Lobotka

Il Napoli si è ritrovato questa mattina al centro sportivo di Castel Volturno, dove ha sostenuto una seduta di allenamento in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo contro la Juventus. Il club ha comunicato il resoconto della sessione odierna sul proprio sito ufficiale, fornendo anche alcuni aggiornamenti sulle condizioni dell’infortunato Lobotka.

Seduta mattina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano la finale di Coppa Italia in programma mercoledì contro la Juventus all’Olimpico di Roma (ore 21). La squadra ha svolto la sessione sul campo 1. In avvio riscaldamento atletico a stazioni. Successivamente esercitazione tecnica di passaggi. Di seguito lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie e lavoro differenziato per Lobotka dopo l’elongazione al retto femorale sinistro accusata alla vigilia del match contro l’Inter.