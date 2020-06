Messi infortunato, colpito in allenamento. Il Barcellona lo perde per dieci giorni

Potrebbe saltare la “prima” contro il Maiorca. In Liga è il 29esimo infortunio in tre settimane, cioè da quando sono ripartiti gli allenamenti

Mancano una decina di giorni al ritorno in campo della Liga, e alla ripartenza potrebbe mancare il Pallone d’Oro. Il famigerato “rischio” infortuni, che finora in tre settimane ha già prodotto 28 infortuni in Spagna, riguarda anche Leo Messi. Sarebbe il 29esimo, aggiornando il conto.

L’attaccante del Barcellona era già stato fermo quasi due mesi, a inizio stagione, per la rottura del soleo della gamba destra. Secondo TV3, Messi ha subito un colpo alla fine della sessione di ieri e s’è sottoposto ad una risonanza magnetica. Ora, secondo la stessa fonte, riportata da AS, dovrebbe stare fermo proprio una decina di giorni, e potrebbe così mancare il primo match post-Covid contro il Maiorca.

L’assenza di Messi nella sessione mattutina di mercoledì dunque non era dovuta a una forma di prevenzione per il soleo, come aveva spiegato ufficialmente il club, ma sarebbe invece un infortunio più importante.

Dal 13 giugno il Barcellona salirà su una giostra infernale di undici partite in poco più di cinque settimane. Messi in questa stagione non ha avuto molta fortuna con gli infortuni.