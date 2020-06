Messi lavora in palestra, i medici vogliono prevenire un nuovo infortunio al soleo

L’attaccante è rimasto fermo due mesi, a inizio stagione, per un problema muscolare e il Barcellona vuole prevenire i rischi. Venerdì dovrebbe tornare in gruppo

Secondo quanto scrive As, Leo Messi oggi non si è allenato con i compagni, ma ha fatto lavoro individuale in palestra per prevenire infortuni al soleo. L’attaccante è stato fermo quasi due mesi, a inizio stagione, per la rottura del soleo della gamba destra, motivo per cui i medici sono intenzionati ad evitare qualsiasi problema in questa delicata area muscolare.

Messi continua a seguire una linea guida mensile di prevenzione per il sovraccarico del soleo, in modo da trovarsi pronto per quando inizierà il campionato.

Si prevede che questo venerdì Messi possa partecipare con il resto del gruppo senza ulteriori battute d’arresto, poiché giovedì la squadra ha una giornata di riposo.