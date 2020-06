Meret decimo nella classifica Cies dei portieri con la valutazione più alta (35,7 milioni)

Il Cies Football Observatory ha pubblicato l’elenco dei migliori portieri al mondo sulla base di un preciso algoritmo.

Al primo posto c’è il portiere del Manchester City, Ederson, il cui valore è stimato in 86,8 milioni di euro. Insieme a lui, sul podio, Alisson del Liverpool, con una quotazione di 84,2 milioni e Kepa, del Chelsea a 76,4 milioni.

Nella top ten ci sono soltanto due portieri di Serie A. Sono Pau Lopez, della Roma, che si piazza al nono posto con un valore di 37,9 milioni e il portiere del Napoli, Alex Meret, al decimo posto, a 35,7 milioni.

Top transfer values for big-5 league goalkeepers according to @CIES_Football algorithm: @edersonmoraes93 ahead of @Alissonbecker 🇧🇷👏Full rankings ➡️ https://t.co/P0Ohpx4eDz pic.twitter.com/s9MhKFZF1a

— CIES Football Obs (@CIES_Football) June 9, 2020