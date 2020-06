La quinta consecutiva del Napoli di Gattuso che ora può disegnare il futuro

Partita senza storia, si è visto il gioco che piace al tecnico. Ora si può pensare alla squadra del prossimo anno, senza dimenticare Barcellona

Il Napoli fa il suo dovere. Batte la Spal 3-1 nonostante il gol di Petagna contrattualmente già azzurro e conquista la quinta vittoria consecutiva in campionato. Dopo la sconfitta interna col Lecce, la squadra di Gattuso ha battuto Cagliari, Brescia, Torino, Verona e appunto Spal. Segno che il Napoli ha anche ritrovato testa, concentrazione. E non è poco. Ancora una volta, hanno brillato anche i nuovi entrati. Su tutti Lozano autore di un pregevole scorcio di partita. E poi ovviamente Younes che ha segnato il 3-1. Sono entrati anche Ghoulam, Manolas e Milik.

Non è servita, la vittoria, a ridurre il distacco dall’Atalanta che ha vinto a Udine 3-2 con show di Muriel nonostante la doppietta di Lasagna. Le residue speranze di una rimonta che sembra improbabile, sono affidate allo scontro diretto di giovedì prossimo a Bergamo.

Il Napoli fa bene a crederci ma deve anche cominciare a pensare a quella che sarà la partita più importante della stagione: il ritorno degli ottavi di Champions a Barcellona. E studiare la strategia per il futuro. Come sarà il prossimo Napoli di Gattuso? È una domanda che deve risuonare con sempre maggiore insistenza.

Oggi è stato il giorno del tridente classico che terrà banco ancora per un paio di mesi. Mertens Insigne e Callejon hanno giocato e si sono divertiti. Il belga ha segnato dopo quattro minuti, lo spagnolo ha realizzato la rete del 2-1 e il capitano ha colpito un palo e si è visto annullare la rete del 3-1 per fuorigioco.

Troppo ampio il divario tra le due squadre. Gattuso ha giustamente variato a centrocampo, ha messo in campo una mediana di qualità con Fabian (due assist per lui), Lobotka (buon piede) e Elmas che conosciamo. Si sono visti i principi del calcio sarrita di Gattuso, con un buon pressing, ottima distensione dell’azione come in occasione del primo gol nato da un coast-to-coast collettivo. La prossima stagione, però, con ogni probabilità, Callejon non ci sarà. Gattuso e il Napoli devono pensarci adesso. Può essere Politano il sostituto? Lozano resterà un’altra stagione a Napoli? E Petagna che oggi ha segnato il gol del prossimo (il contrario del gol dell’ex) rimarrà in rosa o sarà parcheggiato?

Sono chiare le idee di Gattuso in campo. E i risultati gli stanno dando ragione. Ha riportato un trofeo a Napoli dopo cinque anni e mezzo. Cinque vittorie consecutive in campionato non si vedevano da due anni. Bisogna capire quale sarà la programmazione per il prossimo futuro. Senza dimenticare che in agosto a Barcellona c’è un appuntamento che potrebbe diventare storico, senza dimenticare che nonostante le difficoltà il Barcellona resta ovviamente favorito.