“La forma fisica di Higuain al ritorno all’allenamento è semplicemente vergognosa”

Lo scrive il portale spagnolo Fichaje. “Una persona che mangia ciò che vuole ogni giorno, non lavora sul suo corpo e si presenta più grasso del solito non merita di essere nell’élite del calcio mondiale. Il River Plate dovrà pensarci”

Il portale spagnolo Fichajes scrive di Gonzalo Higuain demolendolo per la sua forma fisica, definita “vergognosa”.

La Juventus, scrive, è una delle migliori squadre al mondo, è un grande club con buoni giocatori, è abituato a vincere, ma ha anche anni di storia alle spalle

“e un gusto per il rispetto, l’umiltà e il lavoro”.

Ciò detto,

“il modo in cui Gonzalo Higuaín si è presentato al ritorno in campo per l’allenamento è semplicemente vergognoso“.

Ovvio, continua Fichajes, che l’eccezionale situazione che sta vivendo il mondo intero a causa del Covid-19 abbia influenzato tutti, compreso il mondo del calcio. Tutte le squadre avranno meno ritmo, e la mancanza di allenamento e gare per tante settimane è evidente, ma ci sono dei limiti.

“Essere un giocatore d’élite mondiale come Gonzalo Higuaín con un contratto valido con uno dei migliori club del mondo deve essere una condizione sine qua non per mantenere una certa forma entro certi limiti. La forma fisica di una persona che mangia ciò che vuole ogni giorno, non lavora sul suo corpo e si presenta ad allenarsi più grasso del solito non merita di essere nell’élite del calcio mondiale“.

E conclude dicendo:

“Naturalmente, il River Plate dovrà sondare bene le possibilità di firmare altri attaccanti, dal momento che assumere un attaccante in declino e senza impegno non è ciò di cui hanno bisogno al Monumental“.

Ricordiamo che Higuain si è infortunato dopo poco dal suo ritorno a Torino. Nel weekend la Juve capirà se si tratta di una contrattura (il che comporterà una settimana di stop) o di lieve elongazione (15 giorni di fermo). Questa sera il Pipita non sarà presente alla partitella in famiglia organizzata da Sarri per prepararsi alla Coppa Italia contro il Milan.