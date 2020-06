Juve, questa stasera allo Stadium una partita per simulare la Coppa Italia

Su Tuttosport. Maurizio Sarri ha previsto una partitella ad ora di cena, sfruttando anche i giocatori dell’Under 23. Una prova generale a porte chiuse in vista di Juve-Milan di venerdì prossimo

Secondo quanto riporta Tuttosport, questa sera, ad ora di cena, allo Stadium andrà in scena una sorta di simulazione di Coppa Italia. La Juve scenderà in campo per una partitella in famiglia che servirà per riabituarsi allo stadio, e alle porte chiuse. Maurizio Sarri ha voluto organizzare una prova generale in vista del match di venerdì 12 contro il Milan.

L’idea è di fare abituare i bianconeri agli spalti vuoti ed al silenzio, in modo da arrivare mentalmente pronti all’evento.

Due squadre, ad integrare le quali saranno i giovani della Primavera e dell’Under 23, che si sono aggregati alla prima squadra in queste settimane di preparazione.

Unici assenti Gonzalo Higuain, infortunato, e Giorgio Chiellini, che è ancora invia di ripresa e dovrebbe essere risparmiato per prudenza.