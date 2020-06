Gazzetta: gli infortuni passano a undici. Lazio e Juve perdono Milinkovic e Higuain

Nel weekend la Juventus capirà se quella del Pipita è una contrattura (1 settimana di stop) o una lieve elongazione (15 giorni di fermo). Per il laziale distorsione al ginocchio e due settimane di stop

Gazzetta: Juve e Lazio alle prese con gli infortuni. Si fermano Higuain e Milinkovic

Ieri Gonzalo Higuain si è dovuto fermare in allenamento per un forte e improvviso dolore alla coscia. All’inizio si è temuto uno stiramento. Dopo un paio d’ore è arrivato il comunicato della Juve: nessuna lesione, l’argentino sarà monitorato nei prossimi giorni.

La Gazzetta scrive:

“solo un risentimento muscolare di cui al momento è difficile stabilire l’entità, ma che comunque fa tirare al giocatore e alla Juventus un sospiro di sollievo. Però la Coppa Italia resta a rischio: difficile che l’attaccante riesca a recuperare per la semifinale di ritorno col Milan, che si giocherà tra una settimana”.

In tutto sono undici dalla ripresa. La Gazzetta li mette in fila: Deiola, Ibrahimovic, Duarte, Pau Lopez, Perotti, Manolas, Letica, Baselli, Udogle più Higuain e Milinkovic Savic.

Higuain è il “paziente uno” dell’infermeria bianconera post Covid-19, scrive la rosea. Prima vittima della Juve dei temuti infortuni muscolari che stanno mietendo vittime nelle altre squadre. Nonostante le cautele usate dal club nei confronti dei calciatori che si sono aggregati in ritardo al resto del gruppo.

Nel fine settimana è previsto un nuovo controllo.

“per stabilire se si tratta di una contrattura oppure di una lieve elongazione. Nel primo caso se la caverà con una settimana di stop e la Coppa Italia diventa un obiettivo possibile, nel secondo invece ci vorranno 10-15 giorni prima che possa tornare a giocare, e quindi se ne riparlerà per il campionato”.

Prima dello stop per Covid-19, Higuain si era fermato solo due volte in stagione e mai per problemi muscolari. L’ultimo problema del genere risale alla scorsa stagione al Milan. Dal 2016 in poi è stato indisponibile per oltre 10 giorni solo una volta, per una distorsione alla caviglia.

Non solo Juve. Anche la Lazio ha avuto la sua bella preoccupazione con lo stop di Milinkovic per un fastidio al ginocchio destro dopo una scivolata in un contrasto di gioco nella seduta di allenamento di mercoledì pomeriggio.

Ieri è rimasto fermo e si è sottoposto a una risonanza magnetica. In serata, dopo altri esami, scrive la rosea,

“è emersa una distorsione al ginocchio che tuttavia non ha coinvolto i legamenti (nuovi controlli nelle prossime ore)”.

Per Milinkovic si prospetta una sosta di circa due settimane, poi dovrà recuperare la condizione per tornare in campo. Non è certo che ce la faccia per il match contro l’Atalanta. Per Inzaghi sarebbe una perdita importante, considerato il rendimento del serbo in questa stagione.

Ieri pomeriggio anche Lucas Leiva si è sottoposto a un controllo al ginocchio destro, operato il 4 aprile scorso.

“Nell’ultima settimana è tornato ad allenarsi a tempo pieno con i compagni, fornendo indicazioni confortanti sul suo pieno recupero. Ora però Leiva dovrà osservare qualche giorno di riposo causa un certo affaticamento accusato al ginocchio operato”.

In giornata tornerà Lulic, che ha svolto la riabilitazione alla caviglia, dopo l’operazione, in Svizzera. Tornare a giocare tra un mese.