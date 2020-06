La copertura assicurativa per Callejon costerà al Napoli un quarto del suo stipendio

Sul CorMez. E’ stato Gattuso a comunicare allo spagnolo che la richiesta aveva convinto la società e che non c’erano più problemi per arrivare all’accordo

Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, è stato Rino Gattuso a comunicare a Josè Maria Callejon che la società aveva accettato di fornirgli una copertura assicurativa per concludere la stagione al Napoli.

“Gattuso gli ha comunicato che la richiesta di un’ulteriore copertura assicurativa per completare la stagione, senza stipendi aggiuntivi o bonus extra, aveva convinto la società e che non c’erano più problemi per arrivare all’accordo”.