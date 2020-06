Il Napoli offre 105 milioni per Osimhen e Gabriel, trattativa a buon punto

Lo scrive Le10Sport. La trattativa è quasi conclusa, manca solo l’ok di Osimhen, fortemente interessato al progetto Napoli

Secondo quanto scrive Le10Sport.com, il Napoli avrebbe offerto 105 milioni al Lille per una doppia operazione comprendente il difensore Gabriel e l’attaccante Victor Osimhen. E aggiunge che la trattativa si è intensificata nelle ultime ore arrivando ad un buon punto.

Il club di De Laurentiis ha già raggiunto l’accordo con il Lille per Gabriel, per un importo di 25 milioni. Per Osimhen ne ha proposti 80.

Il portale scrive:

“Le nostre fonti indicano che la trattativa è quasi conclusa. Tuttavia, Victor Osimhen deve essere d’accordo. L’attaccante del Lille sarebbe anche a Napoli, proprio in questo momento, con i suoi rappresentanti. E’ fortemente interessato al progetto Napoli e in particolare alle prospettive relative al minutaggio che avrà al Napoli. Secondo le nostre informazioni, anche l’Inter ha tirato fuori un’offerta molto, molto grande per lui. Ma con 80 milioni di euro, il Lille convalida la sua partenza. La palla passa a lui perché l’affare si concluda!”.