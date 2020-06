Gazzetta: Lozano ha dato mandato a Raiola di trovargli una sistemazione

Il messicano non rientra nei piani del Napoli, Il compito di Gattuso in questo finale di stagione è rivalutare Lozano per venderlo al meglio

Lozano è tornato n campo contro il Verona e ha segnato dimostrando un barlume del talento per cui era stato acquistato la scorsa estate. Il messicano è decisamente un flop, uno dei pochi per il Napoli della gestione De Laurentiis e molto probabilmente tornerà in campo spesso nelle prossime gare, perché come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, il compito di Gattuso adesso è quello di ristabilire la sua valutazione per fare in modo che la società non ci perda nel rivenderlo nella prossima sessione di mercato. Sì, perché Lozano è sicuramente destinato al mercato e non rientra nei piani tecnici ci questo Napoli.

il suo manager, Mino Raiola, si sta attivando in Europa per trovargli una sistemazione e, soprattutto, un club disposto a investire i 50 milioni richiesti da De Laurentiis. Una valutazione, però, che non trova riscontro sul mercato, impoverito dalle conseguenze del Covid-19