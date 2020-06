Diego Costa condannato a sei mesi di reclusione per frode fiscale

L’attaccante ha ammesso la colpa e patteggiato. Dovrà pagare una multa e restituire il 1,1 milioni. Ha chiesto all’Atletico Madrid di farsi carico dei suoi problemi ma il club ha rifiutato, concedendogli però un anticipo

L’attaccante dell’Atletico Madrid, Diego Costa, è stato condannato a sei mesi di carcere per evasione fiscale. Lui stesso ha ammesso di aver commesso un reato di frode fiscale per 1,1 milioni di euro. Tutto risalirebbe alla stagione in cui Costa ha lasciato l’Atletico per firmare con il Chelsea.

Il Ministero del Tesoro gli aveva imputato un altro crimine fiscale relativo al 2013, ma i legali del calciatore sono riusciti a far ritirare il secondo capo di accusa e il Tesoro ha dimezzato la pena.

Costa non andrà in prigione. Ha ammesso la colpa e raggiunto un accordo con il Ministero. Adesso dovrà pagare una multa e rimborsare il denaro.

Secondo quanto riporta El Mundo, Costa avrebbe chiesto all’Atlético Madrid di prendersi carico dei propri problemi fiscali, ma il club ha rifiutato, pur concedendogli un anticipo sul dovuto per non avere problemi a pagare.