Niente più indugi, i prescelti per potenziare il Napoli della prossima stagione sono Gabriel Magalhaes, 22enne centrale difensivo brasiliano del Lille, ma solo se qualche club porterà al Napoli la somma di 100 milioni di euro (o giù di lì) per il cartellino di Koulibaly; Victor Osimhen, 21enne centravanti nigeriano del Lille, però solo se il club transalpino accetterà anche Ounas come contropartita tecnica; Everton Sousa Soraes, 24 anni, talentuoso brasiliano del Gremio di Porto Alegre, di professione esterno offensivo