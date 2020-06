Daily Mail: Everton e Aston Villa in trattativa per Callejon

Secondo il tabloid britannico proprio Ancelotti sarebbe il più accanito fan di Callejon e lo vorrebbe come rinforzo offensivo in vista della prossima stagione

Secondo quanto riporta il Daily Mail l’entourage di José Callejon ha avuto contatti non solo con società della Liga spagnola (Valencia, Siviglia, Villarreal, Betis e Getafe), ma anche della Premier League inglese, ed in particolare l’Aston Villa (con il quale dialogò già a gennaio) e l’Everton allenato da mister Carlo Ancelotti, suo ex allenatore a Napoli.

Secondo il tabloid britannico proprio Ancelotti sarebbe il più accanito fan di Callejon e lo vorrebbe come rinforzo offensivo in vista della prossima stagione. Per quanto riguarda invece la strada dell’Aston Villa l’agente del calciatore spagnolo starebbe trattando direttamente con Jesus Garcia Pitarch, sua vecchia conoscenza ed attuale direttore sportivo della società