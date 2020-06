Crisanti: «L’Oms colleziona solo stupidaggini, non ci sono persone competenti»

Il Giornale intervista Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova e consigliere del governatore del Veneto Luca Zaia. Spende parole estremamente critiche nei confronti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dei suoi continui cambi di opinione. Prima le mascherine, che l’Oms dichiarò non necessarie, salvo poi cambiare idea. Altro dietrofront quello riguardante i guanti. Infine la questione asintomatici. L’Oms prima ha detto che raramente possono trasmettere il Covid, poi ha corretto dicendo che a dirlo erano solo piccoli studi.

« È l’ennesima svista, fatta forse per nascondere tutte le stupidaggini che hanno detto prima . Comunque dire che gli asintomatici sono poco infettivi è un’affermazione che va contro ogni osservazione scientifica. Purtroppo sono i giovani a trasmettere la malattia, perché spesso manifestano l’infezione in maniera asintomatica, mettendo più a rischio la salute degli altri ».

Anche i bambini, dichiara Crisanti, possono essere asintomatici ma infettano chi sta loro vicino.

«I bambini, secondo la nostra esperienza, non si ammalano e non si infettano neanche in presenza di adulti vicini che sono infetti. A Vo’, ad esempio, su 257 bambini da 1 a 10 anni non c’era nessun infetto nonostante circa una ventina vivesse in abitazioni con persone infette».