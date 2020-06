CorSport: Gravina è diventato un nemico, in Lega Serie A c’è chi vuole uscire dalla Figc

Il Consiglio Federale di lunedì ha determinato una spaccatura tra la Figc e la Lega Serie A. E adesso diversi club hanno cominciato a guardare con interesse al modello inglese, dove la Premier League si è staccata dalla FA per avere autonomia. Lo scrive il Corriere dello Sport. Un’idea che era già balenata in passato, ma che era stata frenata dalle troppe divisioni interne alla Lega.

“Quel che è certo è che per una parte dei club di serie A ora Gravina è ritenuto un nemico. Già non era stato apprezzato il suo attivismo nell’ottenere la ripresa del campionato e il ruolo di paladino di questa battaglia. Ma ora che è caduto anche il piano di cancellare le retrocessioni e che sono stati introdotti i play-off come piano B in caso di nuovo stop del campionato, il presidente è finito definitivamente nel mirino”.