CorSport: Gattuso è riuscito a dare un’identità al Napoli, partendo dalla difesa

La Coppa Italia vinta ieri dal Napoli è di Gattuso, “della sua gente, di Napoli e di chi non porterà sempre con sé”. Lo scrive Alberto Polverosi, sul Corriere dello Sport.

“E’ sua per il suo cuore e per la sua forza. E soprattutto perché anche in questa partita ha dimostrato che il calcio è la sua materia. L’ha vinta ai rigori, ma l’ha meritata in 90 minuti giocati da squadra vera, prima con sofferenza, poi con autorevolezza”.