Corsport: Balotelli ancora assente all’allenamento

L’ennesimo tassello dello strappo con il Brescia. SuperMario ha un’altra seduta fissata per questa sera alle 19, resta da vedere se si presenterà

Nuova assenza, non concordata con il Brescia, per Mario Balotelli. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport infatti, dopo le accuse dei giorni scorsi e le smentite social di SuperMario, l’attaccante non si sarebbe presentato alla seduta di allenamento prevista per le 9 a Torbole.

L’assenza odierna andrà a questo punto ad aggiungersi al pacchetto di contestazioni già effettuate dal club al giocatore in risposta a una diffida di Mario che chiedeva il reintegro in gruppo. Balotelli non vuole la rescissione che il Brescia ha provato a proporgli e se il club la vuole a questo punto dovrà ricorrere al tribunale. Balotelli ha un’altra seduta fissata per questa sera alle 19, resta da vedere se si presenterà.

Balotelli ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e, dopo le ultime tensioni, la strada della risoluzione consensuale sembra quella più probabile. Anche perché l’accordo attuale prevede un allungamento automatico in caso di permanenza in Serie A o la scadenza in caso di retrocessione in B. Ma l’attaccante e il club sono ai ferri corti.