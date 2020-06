Caputo: «Difficile concentrarsi, a porte chiuse. Non è facile giocare così»

Il calciatore del Sassuolo alla Gazzetta: «Il pubblico ti aiuta a calarti nella sfida con la testa giusta. Anche i punti di riferimento nello stadio di casa sono leggermente diversi se non ci sono i tifosi: è proprio un’altra cosa».

La Gazzetta dello Sport intervista Ciccio Caputo, calciatore del Sassuolo che il 9 marzo, alla vigilia del lockdown, scese in campo con un messaggio per gli italiani: «Andrà tutto bene, restate a casa».

Racconta il silenzio dello stadio contro il Brescia, quel giorno.

«Era surreale, non mi era mai capitata una cosa del genere. Sembrava un’amichevole, anzi un allenamento. Non è facile giocare in quella atmosfera».