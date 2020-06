Callejon è rimasto fuori col Verona per le incertezze contrattuali

Il Mattino riporta che Gattuso ha preferito non schierare lo spagnolo perché la sua situazione contrattuale non offriva ancora le giuste garanzie

Callejon potrebbe tornare in campo titolare domani contro la Spal, complice l’accordo trovato con il Napoli per la sua permanenza fino alla fine della stagione. Era stata proprio quest’incertezza, secondo Il Mattino ad aver motiva Gattuso a tenerlo fuori contro il Verona.

“Ecco perché a Verona lo spagnolo è rimasto fuori per tutti i 90’: la sua situazione contrattuale non offriva ancora le giuste garanzie e così Gattuso aveva ritenuto di non impiegarlo”.