As: la Liga ha nascosto altri casi di coronavirus o solo quelli del Barcellona?

La Liga ha fatto sapere che essendo i cinque casi asintomatici e ormai superati, non c’era alcun bisogno di comunicarli dopo l’esito dei test sierologici

Sta facendo discutere la notizia trapelata oggi grazie a RAC1 che 5 calciatori e due membri dello staff del Barcellona sarebbero risultati positivi ai test sierologici per il coronavirus. Si è sollevato anche il dubbio che il club catalano abbia voluto nascondere le positività al contrario di quanto fatto dal Valencia che le ha subito rese note

I quotidiani spagnoli però riportano che la società di Bartomeu ha ribadito la sua volontà di non confermare né smentire alcuna notizia relativa alle informazioni rilasciate da RAC1 in quanto sarebbe responsabilità della Liga, sottolineando che tutti i membri della prima squadra sono sani e in grado di svolgere il loro solito lavoro.



AS approfondisce riportando che già prima che trapelassero queste indiscrezioni il Barcellona aveva trasferito la questione alla Liga. La società sottolinea che i test sono stati effettuati da personale medico della Federazione e non del club e che i risultati sono stati trasmessi direttamente alla Liga. Proprio per questo il Barcellona non aveva alcuna possibilità di diffondere queste informazioni e anzi, precisa AS, la stessa Liga li avrebbe rassicurati comunicando loro che la gestione delle informazioni non era responsabilità del club e che, vedendo che le persone colpite erano asintomatiche e che avevano superato il virus ed erano in buone condizioni, avevano ritenuto appropriato non segnalarlo.

Tuttavia, all’interno dei servizi medici del club, questi casi sono seguiti da vicino, considerando le possibili conseguenze per la salute dei calciatori colpiti dal virus.

AS conclude

Ora ciò che resta da vedere è se negli altri club che hanno superato i controlli, ci siano stati altri casi di asintomatici e se la Liga abbia deciso di agire allo stesso modo o se il caso del Barcellona è stato l’unico, cosa che sarebbe una stranezza statistica.