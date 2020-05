Zidane ha incontrato Raiola per parlare di Pogba

Secondo Le10Sport il tecnico del Real avrebbe deciso di prendere personalmente in mano la trattativa dopo l’avvio del dialogo tra Raiola e la Juve

Le10Sport rivela nuovo retroscena sul futuro di Pogba. L’attaccante del Manchester United che sembra orami sicuramente destinato a lasciare il club di Premier al termine della stagione era stato lungamente corteggiato dal Real e da Zidane in persona nella scorsa sessione di mercato. Ora, a quanto riporta il portale di mercato, la trattative impostata da Mino Raiola con i bianconeri della Juve non avrebbe lasciato indifferente il tecnico dei blancos che si sarebbe subito mosso in prima persona per portare a casa il centrocampista.

Secondo le nostre informazioni esclusive, Zinedine Zidane ha recentemente incontrato Mino Raiola, l’agente di Paul Pogba. Insieme, i due uomini avrebbero fatto il punto della situazione del centrocampista francese, che Zizou vuole assolutamente al Real Madrid. Da quando è tornato al lavoro, Zidane ha reso Pogba la sua priorità e, dopo aver perso l’opportunità di recuperarlo nell’estate del 2019, non ha intenzione di inchinarsi una seconda volta. Problema: le relazioni tra il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez e Mino Raiola, sono molto fredde.

Le10Sport conclude però sottolineando che se la pista Madrid sta lavorando bene, neanche quella che porta al Psg può essere sottovalutata per Pogba