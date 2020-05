Viminale: assistenti civici? Non siamo informati

“Le decisioni assunte, senza preventiva consultazione del ministero dell’Interno, per l’istituzione della figura degli assistenti civici, non dovranno comportare compiti aggiuntivi per prefetture e forze di polizia”

Il Viminale interviene sulla questione degli assistenti civici, che stamattina era sui quotidiani italiani e che ha scatenato un’ampia polemica. Dovrebbero vigilare sulle misure di distanziamento. Fonti interne al Viminale fanno però sapere di non esserne informate. Riferiscono:

“Le decisioni assunte, senza preventiva consultazione del ministero dell’Interno, per l’istituzione della figura degli assistenti civici in relazione alle misure di contrasto e di contenimento della pandemia Covid-19, non dovranno comportare compiti aggiuntivi per le prefetture e per le forze di polizia già quotidianamente impegnate nei controlli sul territorio”.