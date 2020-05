L’Ungheria dice basta ai manichini e apre gli stadi ai tifosi

Come riporta Der Spiegel per rispettare le regole di distanziamento sarà occupato dai tifosi un posto ogni cinque

Come riporta Der Spiegel l’Ungheria ha deciso di dire basta alle sagome di cartone o bambole gonfiabili negli stadi. Il Governo ha infatti dato via libera per il ritorno dei tifosi nelle tribune degli stadi del calcio, come già deciso dalla Serbia.

Saranno ovviamente inserite delle regole di distanziamento imprenscindibili per garantire di evitare contatti tra i tifosi che potrebbero causare contagi.

La Federcalcio ha infatti reso noto che i posti saranno assegnati lasciandone liberi quattro, quindi verrà occupato un posto ogni cinque.