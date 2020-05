Tuttosport: il Napoli riapre la trattativa con l’agente di Vertonghen per un biennale

Secondo quanto scrive Tuttosport, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è tornato a dialogare con l’agente di Vertonghen. L’idea è di prendere un calciatore di esperienza per sostituire Kalidou Koulibaly, considerato in partenza.

Scrive il quotidiano sportivo:

“Per il sostituto del centrale senegalese, il ds Giuntoli sta provando a prendere un elemento navigato anche in chiave internazionale: Jan Vertonghen. Il 33enne difensore belga è a scadenza di contratto con il Tottenham e Giuntoli è tornato a discutere con il suo agente Linse per trovare l’accordo economico da siglare in un biennale con opzione per il terzo anno“