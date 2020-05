Sky: Il Napoli è alla fine di un ciclo, tanti i calciatori in uscita

Da Koulibaly a Milik, passando per Allan e Ghoulam, il club azzurro potrebbe avere un tesoretto di 200 milioni da spendere nel prossimo mercato

Il Napoli è pronto a ultimare nella prossima sessione di mercato la rivoluzione cominciata già a gennaio.

Più di qualche calciatore sarà in uscita e secondo quanto riporta Sky Sport, questo non è che il fisiologico risultato della fine di un ciclo. Ci sono giocatori che hanno un’età ragguardevole e si trovano di fronte a scelte importanti. Il Napoli potrebbe avere un tesoretto da incassare intorno ai 200mln, almeno per le valutazioni prima dello stop, con Koulibaly richiesto dalla Premier, United e Liverpool ma anche Psg, poi c’è Allan che ha mercato (c’è anche l’Everton dell’ex Ancelotti), poi Milik che ha mercato in Italia ed all’estero, Ghoulam può rilanciarsi altrove.