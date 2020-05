Slitta di un giorno la ripartenza del Napoli poco importa dunque se l’attesa si allungherà un altro po’: la salute deve venire prima di tutto

“È slittata di un giorno la ripresa degli allenamenti, per un ritardo dei risultati del secondo tampone eseguito sui giocatori. Solo stamattina da laboratorio dell’Università Federico II è attesa la conferma della negatività dei 26 giocatori, di Rino Gattuso e del suo staff al test del coronavirus: al termine del doppio screening di verifica nello spazio di 72 ore. Il club azzurro si è imposto un protocollo ancora più rigoroso, in seguito ai numerosi casi di positività emersi invece nel Milan, nella Samp, nel Torino e nella Fiorentina. Poco importa dunque se l’attesa si allungherà un altro po’: la salute deve venire prima di tutto. Per questo la ripartenza è stata rimandata a domani, quando Castel Volturno riaprirà i battenti dopo un lunghissimo periodo di quarantena, cominciato il 12 marzo”.