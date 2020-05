Repubblica: Ipotesi play-off, il Napoli affronterebbe l’Inter

Il format per i play-off non è ancora certo, ma tra le ipotesi al vaglio della Figc ci sarebbe quella di fare scontrare ai quarti di finale la 3ª (Inter) e la 6ª (Napoli)

Si procede a passo spedito per la ripresa dei campionati di calcio, ma nonostante le indicazioni su cosa succederebbe in caso di un nuovo stop con l’adozione di play-off e play-out per stabilire chi vince e chi retrocede la Lega è incerta sul format.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Repubblica, la formula a cui lavora la Figc sono i play-off fra le prime 6: le prime due (Juventus e Lazio) direttamente in semifinale; quarti di finale con 3ª (Inter) contro 6ª (Napoli) e 4ª (Atalanta) contro 5ª (Roma). Formula simile per i play-out fra le ultime 6 per decidere le tre retrocessioni. E le 8 squadre di centro-classifica potrebbero sfidarsi per gli altri piazzamenti (il 7° posto può valere l’Europa League, gli altri danno una quota migliore di premi e diritti tv).