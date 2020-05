L’Eibar contro la Liga: «Abbiamo paura di infettarci e di mettere a rischio la popolazione»

Calciatori e staff esprimono la loro preoccupazione al ritorno in campo: «Non saremo in grado di rispettare il distanziamento. La priorità deve essere la salute di tutti. Chiediamo garanzie e responsabilità

Su As la lettera dell’Eibar, squadra dei Paesi Baschi, in cui i calciatori e lo staff dichiarano di aver paura di tornare ad allenarsi con il protocollo proposto dalla Liga.

I giocatori dicono di sentirsi dei privilegiati e sottolineano che prima di tutto deve essere salvaguardata la salute. E’ tempo che questa idea “prevalga con i fatti, non solo con le parole. Solo con questa chiara premessa, avrebbe senso tornare a giocare”.

Scrive As:

“La squadra di Mendilibar non è d’accordo con le ultime fasi del protocollo stabilito dalla Liga e ci sono persino giocatori che si oppongono al ritorno al campionato. Negli ultimi due giorni hanno tenuto riunioni e hanno voluto mostrare una posizione comune. Il club non è a conoscenza del fatto che rifiuteranno di giocare, ma è la prima squadra che prende ufficialmente la posizione di rifiutare i protocolli in corso”.

Il 16 aprile scorso, uno dei leader dello spogliatoio, Pape Diop, aveva dichiarato:

“Non giocherei di nuovo se ci fosse un rischio minimo di infettare la mia famiglia. Il calcio muove tanti soldi, ma la cosa più importante è la salute. Mi sembra molto presto per allenarmi, questa malattia è più grave di quanto ci era stato detto”.

Ancora prima, l’8 aprile, Cote (José Ángel Valdés) aveva detto:

“La cosa più giusta sarebbe giocare, ma la salute viene prima di tutto. E in questo momento, la salute non è garantita. Fino a quando la salute non è certa, non sembrerebbe giusto riprendere il campionato”.

Il 2 aprile, il centrocampista Sebastiàn Cristòforo aveva invece dichiarato:

“Non penso molto al calcio con tutto ciò che sta accadendo là fuori. Tutta l’umanità deve concentrarsi sull’arresto del virus.

Il presidente, Amaia Gorostiza, la scorsa settimana, ha dichiarato che c’era la volontà di tornare a giocare, ma non a tutti i costi.

Questa la lettera integrale dei calciatori dell’Eibar.

“Siamo appassionati di calcio e niente ci rende più entusiasti di poter giocare di nuovo e far divertire le persone. Senza calcio ci sentiamo vuoti, come sfortunatamente i nostri campi saranno. Difendiamo uno stemma che rappresenta migliaia di persone, e nulla sarà uguale senza. Lo spettacolo perde la sua essenza.

Siamo privilegiati, ci piace allenarci e giocare ogni minuto, ecco perché vogliamo giocare. Ma prima dei calciatori siamo persone. E come gran parte della società, siamo preoccupati per la situazione sanitaria.

È vero che milioni di lavoratori sono tornati ai loro compiti, con molta meno attenzione e molta meno assistenza sanitaria di noi. Molti senza garanzie minime. Non è giusto e lo sappiamo. Siamo privilegiati.

Abbiamo paura di iniziare un’attività in cui non saremo in grado di soddisfare la prima raccomandazione di tutti gli esperti, l’allontanamento fisico. Siamo preoccupati che, facendo ciò che ci piace di più, possiamo prendere il virus, infettare la nostra famiglia e i nostri amici e persino contribuire a un nuovo scoppio dell’epidemia, con le terribili conseguenze che ciò comporterebbe per l’intera popolazione.

La prima cosa deve essere la salute di tutti, ed è tempo che quell’idea prevalga sui fatti, non solo sulle parole. Solo con questa premessa chiara, avrebbe senso tornare alla concorrenza. Chiediamo garanzie. Chiediamo responsabilità.

La squadra SD Eibar e lo staff tecnico “.