Coronavirus Italia, 675 nuovi casi (326 in Lombardia), 145 morti

I dati della Protezione civile. I tamponi superano i 3 milioni. Calano i ricoverati con sintomi e le terapie intensive

La Protezione civile ha pubblicato il suo bollettino quotidiano con i dati dell’epidemia in Italia. I nuovi casi sono 675. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia sale a 225.435. Gli attuali positivi sono 68.351, con un decremento di 1.836 persone. I guariti aumentano: +2.366 (totale 125.176).

Sono però da registrare, nelle ultime 24 ore, ancora 145 morti. Il totale delle vittime tra i cittadini italiani arriva così a 31.908.

Si allenta la pressione sulle strutture sanitarie. I ricoverati con sintomi sono 10.311 (ieri erano 10.400). 762 i malati in terapia intensiva e 57.278 quelli in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati toccano quota 3.004.960.

In Lombardia, nelle ultime 24 ore sono stati 326 i nuovi contagi, per un totale di 84.844 dall’inizio dell’epidemia. I morti sono 69, per un totale di 15.519 decessi per Covid.

Calano ancora, anche se di poco, i ricoveri in terapia intensiva (-13). Ora i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 255 e 4.480 quelli negli altri reparti. Sono guarite, infine, altre 823 persone, per un totale di 35.042. L’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, commenta così:

“Anche i dati di oggi indicano che il trend dei contagi è sostanzialmente soddisfacente”.