Coronavirus Italia: 734 nuovi casi (299 in Lombardia), 242 morti

La Protezione civile ha pubblicato il bollettino odierno sui dati del contagio da Covid-19 in Italia. I nuovi casi sono 789 in più rispetto a ieri (totale: 223.885) ma nel conteggio rientrano 55 positivi del Lazio che si riferiscono ad un periodo precedente e conteggiati solo oggi. I nuovi casi sono dunque 734.

I morti sono 242, per un totale, dall’inizio dell’epidemia, di 31.610 decessi.

Il totale dei guariti tocca quota 120.205: +4.917 nelle ultime 24 ore.

Continua il calo degli attualmente positivi. Oggi ammontano a 72.070, con il secondo calo record dall’inizio dell’epidemia: meno 4.370 rispetto a ieri.

I ricoverati con sintomi sono 10.792, mentre sono 808 i malati in terapia intensiva e 60.470 quelli in isolamento domiciliare. I tamponi fatti toccano quota 2.875.680.

In Lombardia nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 299, per un totale di 84.119 persone contagiate dall’inizio dell’epidemia. I pazienti guariti sono 3.808 in più rispetto a ieri. I morti sono 115. Il totale dei cittadini lombardi morti per il virus sale, così, a 15.411. Continua a calare, nella regione, la pressione sulle terapie intensive: -21. Sono invece 113 i posti che si liberano negli altri reparti.