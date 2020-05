Il vicepresidente delle federazione polacca: Zielinski resta a Napoli, Milik andrà via

Kozminski a Radio Kiss Kiss: “Quella di Zielinski è una telenovela, non è normale, tra un anno va a scadenza e va blindato. Su Milik c’è anche l’Atletico Madrid”

Una situazione di mercato “assurda”. La definisce così Marek Kozminski, vicepresidente della federcalcio polacca, che però poi sentenzia: “Per me Zielinski alla fine resterà al Napoli, mentre Milik andrà via“.

Il dirigente polacco commenta il mancato rinnovo dei contratti dei suoi connazionali col Napoli e ha Radio Kiss Kiss dice: “Quella di Zielinski è una telenovela che dura da troppo tempo, non è una situazione normale. Il giocatore tra un anno va a scadenza di contratto, va blindato. Con Piotr mi sono sentito, direi per il bene di tutti sarebbe chiudere subito tra le parti con tanto d’ufficialità”.