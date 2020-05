Il tecnico Herrlich confessa di essere andato a fare la spesa. L’Augsburg: «Non andrà in panchina»

Altro caso in Bundesliga. Ha violato il ritiro. Il club è intervenuto dopo la conferenza stampa. «Tornerà ad allenare dopo due tamponi negativi»

C’è un altro caso in Bundesliga. Stavolta non è il video di Kalou ma la conferenza stampa di Heiko Herrlich allenatore dell’Augsburg. Ieri è andato in conferenza stampa e quasi per caso ha raccontato la sua esperienza personale. Voleva dire quanto fosse complesso rispettare la nuova normalità. «Posso fare un esempio», ha detto ridendo.

«Ho finito il dentifricio, sta la crema per la pelle. E sono andato in tuta al supermercato». Ha anche proseguito nel suo racconto. Ha detto di aver inizialmente dimenticato la mascherina in albergo. Che il cassiere gli ha fatto notare che avrebbe dovuto usare il carrello anche per solo due prodotti».

Herrlich si è successivamente corretto: «Anche se ho seguito tutte le misure igieniche, non posso annullare quel che ho fatto. Sono anche un esempio. Sarò quindi coerente e non andrò in panchina».

Herrlich è subentrato sulla panchina dell’Augbsurg dopo il 9 marzo, prima di lui c’era Martin Schmidt.

Poche ore dopo la sua conferenza stampa, il club ha comunicato che “Heiko Herrlich si rammarica degli errori. Tornerà al lavoro solo dopo due tamponi negativi”.

Nel 2001, quando giocava nel Dortmund, gli fu diagnosticato un tumore al cervello.