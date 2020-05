Il discorso del Presidente degli Stati Uniti Kareem Abdul Jabbar: “Se fossi Trump vi direi…”

Presidente Kareem Abdul-Jabbar. L’ex stella della NBA, una leggenda dello sport, si mette al pc e scrive il discorso che vorrebbe ascoltare dal Donald Trump in questo momento di cristi per il mondo e gli Stati Uniti. Lo scrive sul Guardian, giocando al “Se io fossi Trump”, anzi, “se io fossi lo speechwriter di Trump”.

“Il discorso di un presidente determinato a guidarci nei giorni più bui e nel futuro incerto. Che richiede l’abbandono di tutte le nozioni di rating e di gradimento personale per concentrarsi solo sul benessere delle persone nel momento del bisogno più profondo. Richiede qualcuno che ama il paese più della sua carriera. Richiede grandezza”, scrive Abdul-Jabbar.

Ecco dunque il discorso alla nazionale del Presidente Kareem Abdul-Jabbar:

“L’America ha affrontato molti nemici prima, sia stranieri che interni. L’obiettivo di quei nemici è sempre stato quello di distruggere non solo l’America stessa, ma l’idea che l’America rappresenta: pari trattamento e opportunità per tutti coloro che vivono qui, indipendentemente da ricchezza, origine etnica, religione, orientamento sessuale o genere. Covid-19 è un nemico a cui non importa della politica o della giustizia sociale – è un organismo opportunistico che vuole solo nutrirsi e diffondersi. Non vuole distruggere l’America. Ma se non stiamo attenti, potrebbe farlo comunque.

Le persone sono definite dalle loro azioni, non durante i periodi di pace in cui la gentilezza e la compassione sono facili, ma durante i tempi difficili, quando aiutare un vicino potrebbe essere dispendioso. Una crisi rivela se siamo eroi o siamo cattivi. Ernest Hemingway ha dichiarato: “Il coraggio è grazia sotto pressione” e credo che gli americani siano pronti a dimostrare il loro coraggio attraverso la grazia.

Deve partire da noi al governo che abbiamo il compito di combattere questo nemico. L’unico modo in cui possiamo giustificare la fiducia delle persone è essere completamente trasparenti sui nostri errori, successi e piani per il futuro.

Abbiamo fatto errori. La mia amministrazione non ha agito abbastanza rapidamente nel riconoscere la grave minaccia rappresentata da Covid-19. Avremmo dovuto, ma non lo abbiamo fatto. Non ci sono scuse, perché nessuna scusa è accettabile. Questo ritardo ha portato a un effetto domino per lo sviluppo di test sufficienti e per ottenere le attrezzature mediche necessarie alle strutture sanitarie. Ma abbiamo imparato dai nostri errori e anche da quelli di altri paesi.

Il virus ha peggiorato le disparità razziali ed economiche già inaccettabili in questo paese. Il tasso di mortalità tra le comunità nere e latine è significativamente più elevato rispetto alle comunità bianche. Farò tutto il possibile per cambiarlo. Il virus sta inoltre attaccando il nostro processo democratico, minacciando di estromettere le persone di colore e coloro che sono economicamente fragili dal poter esprimere il proprio voto a novembre. Farò tutto ciò che è in mio potere per garantire che venga conteggiata la voce di ogni elettore idoneo.

Quanto a quelli là fuori che usano la nostra crisi nazionale come scusa per emarginare gli altri o fare del male agli altri a causa della loro razza, religione, orientamento sessuale o identità di genere… non solo non ti sostengo, ma farò tutto ciò che è in mio potere per vederti perseguito. Perché il punto centrale del potere del Presidente è di usarlo per proteggere coloro che ne hanno più bisogno. E se questo ti offende, allora non votare per me.

Al momento, la mia amministrazione è totalmente impegnata in una missione: mantenere la nostra gente fisicamente in salute, proteggendo al contempo la salute economica del Paese. Equilibrare questi due obiettivi cruciali, ma a volte in competizione, è la più grande sfida che questo paese ha dovuto affrontare da decenni a questa parte. Nessuno ha risposte definitive perché questa situazione è unica. Tuttavia, ci impegniamo a non mettere mai a rischio le vite solo per inutili politiche economiche. Qualsiasi decisione relativa all’apertura di attività commerciali o alla riduzione del contenimento sociale sarà basata sui dati, basata solo sulle informazioni raccolte dai principali esperti scientifici del paese, non su questione di parte.

Nessuno sa definitivamente come è nato il virus. Ma studiare la fonte è cruciale per capire ulteriormente come funziona e si diffonde e potrebbe aiutarci a combattere altri virus in futuro. I paesi devono lavorare insieme per raccogliere queste informazioni, non per incolpare o fare accuse o cercare risarcimenti, ma piuttosto per aiutare l’umanità a sopravvivere. A tal fine, prometto di non agire nei confronti di alcun paese coinvolto.

Per garantire che il mio focus rimanga su questo compito, non parteciperò alla campagna per la presidenza 2020. Continuerò a candidarmi, ma lascerò che le mie azioni siano la mia sola campagna. Il modo in cui mi comporto come leader nei prossimi mesi è la mia campagna elettorale.

Non farò discorsi elettorali, non parlerò in modo denigratorio del mio avversario o dei suoi surrogati. Non ci saranno attività riguardanti il ​​muro di confine o altre questioni di divisione. Dobbiamo tutti lavorare insieme per superare questa minaccia qui e ora, senza un tenere lo sguardo a novembre. Il presidente Lincoln disse: “Una casa divisa al suo interno non può reggere”. Ciò è ancora più appropriato ora, 162 anni dopo, mentre affrontiamo un bilancio delle vittime in aumento e un’economia in declino. L’America sta lottando per la sua sopravvivenza – non solo come paese, ma come ideale. E niente è più importante che dimostrare a noi stessi e al resto del mondo che i nostri ideali condivisi sono abbastanza potenti da superare qualsiasi nemico, visto o invisibile”.