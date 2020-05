Gravina: “Quello che ci preoccupa è la quarantena obbligatoria per tutti in caso di positivo”

Il presidente Figc alla Rai: “E’ un problema e lo stiamo affrontando con determinazione, prudenza ma attenzione. La difficoltà oggettiva è l’impossibilità di reperire strutture recettive disponibili per i ritiri”

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha rilasciato un’intervista alla Rai entrando nei dettagli degli appunti fatti dalla Lega Serie A al protocollo.

“ La difficoltà oggettiva è l’impossibilità di reperire strutture recettive disponibili per i ritiri . Quindi dobbiamo consentire, condividendo il percorso con Spadafora e Speranza, una piccola variazione al protocollo che possa consentire di continuare ad allenarsi, trasformando gli allenamenti da individuali a collettivi.

Un altro punto è quello della responsabilità dei medici.

“L’Inail con una sua circolare ha già chiarito che c’è responsabilità solo in caso di dolo e colpa grave “.

Infine il tema del nuovo positivo.

“Quello che ci preoccupa, e lo abbiamo rappresentato al ministro Spadafora, è il tema della quarantena obbligatoria per tutta la squadra in caso di un nuovo positivo. E’ un problema e lo stiamo affrontando con determinazione, prudenza ma attenzione per evitare che un rapporto stressato possa generare tensione e bloccare la partenza del campionato”.