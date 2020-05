Gravina: “La validazione del protocollo passo decisivo per la ripresa della Serie A”

“Ho espresso a Spadafora e Speranza la nostra soddisfazione per la disponibilità al confronto e la collaborazione. L’obiettivo è stato raggiunto grazie al gioco di squadra”

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina ha espresso soddisfazione per l’approvazione del protocollo per gli allenamenti di squadra da parte del Comitato tecnico scientifico.

“La validazione del protocollo sugli allenamenti collettivi è un passo determinante nel percorso di ripartenza del calcio in Italia. Ho espresso al Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora e al Ministro della Salute Roberto Speranza la mia soddisfazione e quella della Figc per la disponibilità al confronto e la fattiva collaborazione che hanno portato al raggiungimento di questo importante risultato. L’obiettivo è stato raggiunto grazie al gioco di squadra con i rappresentanti indicati dalla Lega di A e della Federazione Medico Sportiva Italiana presieduta da Maurizio Casasco, che ringrazio”.