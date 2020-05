Galliani: “Nel 2016 ho provato a portare Zielinski al Milan”

Ptior Zielinski avrebbe potuto indossare la maglia del Milan. Ha rivelarlo lo stesso Adriano Galliani, ex dirigente rossonero, al Messaggero Veneto.

Galliani ha spiegato di aver provato a comprare il centrocampista quando ancora militava nell’Udinese

“Nel 2016 abbiamo fatto il possibile per portare Zielinski in rossonero, ma dalla stagione prima non eravamo più liberi di fare mercato e alla fine il ragazzo andò a Napoli. Zielinski, però, era un giocatore che ci piaceva tantissimo”.