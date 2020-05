Gallera risponde alle critiche: “Prima erano tutti allenatori, ora sono diventati tutti virologi”

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia risponde alle critiche piovute sulle sue affermazioni sul Ro spiegando di aver sintetizzato per essere il più chiaro possibile

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera è intervenuto questo alla trasmissione ‘Stasera Italia’ su Rete 4, dove ha provato a spiegare alcune sue frasi di ieri in conferenza stampa su Facebook che tanto hanno fatto discutere riguardo al conteggio l’Ro del coronavirus

“Sono allibito, addirittura in campo abbiamo messo i comici. Ormai tutti sono diventati virologi, prima eravamo allenatori della nazionale ed esperti di spread. Ho solo cercato di spiegare in maniera molto semplice quello che sta succedendo. Abbiamo cercato di spiegare cos’è l’indice di contagio R0 in modo semplice“

Giulio Gallera era precedentemente tornato sull’argomento anche con un video su Instagram.

“Capisco benissimo che ci siano blog fatti da pseudo giornalisti in cerca di visibilità ed anche eurodeputati in crisi di notorietà che fino a pochi mesi fa erano al centro del dibattito politico e che oggi sono un po’ nell’oscurità, ma anche in questo caso hanno commesso un grande errore e hanno preso una grande toppa. Ho cercato di semplificare il concetto dell’Rt e dell’R0, cioè degli indici di contagiosità

Il mio compito da assessore alla Sanitàè quello di tradurre in modo semplice a tutti i cittadini come si sta diffondendo il virus, quali sono gli strumenti che servono per evitare che questo si diffonda e la sua velocità“.