Gallera non ha capito come funziona il famoso R0 (dopo 3 mesi di pandemia) / VIDEO

Per l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, poiché l’indice di contagio è 0,5, vuol dire che per infettare una persona basta incontrarne altre due infette nello stesso momento

Giulio Gallera: se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Da banditore di pentole, oggi si è trasformato in una macchietta vecchio stile, tipo Totò e Peppino quando chiedono al vigile milanese “Per andare dove dobbiamo andare per dove dobbiamo andare?”.

Oggi l’assessore al Welfare della Regione Lombardia ci ha deliziati con una nuova perla. Stavolta ha spiegato in termini fantascientifici quanto esilaranti l’indice di contagio R0, quello su cui si basa la fase 1, la fase 2, la fase 3 e tutte le fasi a seguire della pandemia che viviamo da tre mesi e che ha messo in ginocchio proprio la sua regione, la Lombardia.

In Lombardia oggi l’R0 (o Rt), che indica il numero medio delle infezioni causate da ciascun infetto mentre è in corso la malattia, è 0.5. Vuol dire che un malato è in grado di infettare meno di una persona, a livello statistico. Quando invece l’Ro è a 1, vuol dire che una persona positiva potrebbe infettarne una seconda.

Gallera, invece, l’Ro lo ha interpretato così.

“Dobbiamo continuare su una strada che ci sta portando a ridurre fortemente la capacità di diffusione del contagio perché lo ricordiamo: 0,51 vuol dire che per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette perché è a 0.50. E questo vuol dire che non è così semplice trovare due persone infette nello stesso moneto per infettare me. Questa è l’efficacia dell’azione e ciò che ci fa stare più tranquilli e confidenti, invece quando è a 1 vuol dire che io basta che incontro una persona infetta che mi infetto anche io. Quindi dobbiamo continuare su questa strada con determinazione”.

In effetti, dopo queste dichiarazioni dell’assessore al Welfare siamo tutti più tranquilli e confidenti, come dice lui. Abbiamo la conferma, casomai ce ne fosse bisogno, del fatto che, dopo tre mesi di pandemia, Gallera non sa di che sta parlando.