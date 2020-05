“I precedenti governi non hanno fatto molto per la sanità, ci siamo trovati sprovvisti di terapie intensive, così come quello attuale che non ha fatto una bella figura riguardo al COVID-19. C’è stata anche una grande ignoranza sul piano della comunicazione perché c’è gente che crede di aver perso i propri cari per un’incapacità di saper leggere cosa si dovesse fare e come si sarebbe dovuto realizzare. Sento tante indicazioni che sembrano quasi una sorta di esame di dietrologia, molto affascinante tanto da stimolarmi a fare quasi una serie tv in diretta ma è chiaro che non si può speculare sul dolore che ha costretto molti italiani a soffrire. Alcune cose non quadrano e sono ancora considerate in maniera sbagliata”