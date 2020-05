CorSport: il Governo pronto a dare il via al campionato il 13 giugno se i contagi lo permettono

Il nuovo Dpcm firmato da Conte sarà valido fino al 14 giugno compreso. Specifica che fino ad allora saranno vietati eventi e manifestazioni sportive in luoghi pubblici e privati. Il Corriere dello Sport racconta i dubbi e le obiezioni sollevate da alcuni club di Serie A.

“L’obiezione che qualcuno ha sollevato è che il campionato di Serie A non possa riprendere il week end del 13-14 giugno. Dal governo filtra che se i dati del Paese saranno positivi, una modifica per permettere di giocare già a metà giugno (e non il 20-21) sarà possibile”.