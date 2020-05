Serie A, domani niente allenamenti di gruppo. È lontano l’accordo per un nuovo protocollo

Il calcio italiano continua a essere diviso (tranne che sui soldi). L’accordo è lontano, domani si continua con le sedute individuali

La fatidica data del 18 maggio può essere cancellata. Non avrà il valore sperato dai forzati del campionato. Domani non partiranno gli allenamenti collettivi. Resteranno quelli individuali, al netto di partitelle “fuorilegge”.

Il calcio italiano non ha raggiunto alcun accordo. Il protocollo approvato dal Cts, non piace ai club di Serie A. E il protocollo dei club di Serie A non è ancora stato approvato dal Cts. E non lo sarà prima di tre quattro giorni. Troppi i punti su cui non è stato raggiunto un accordo.

Le squadre continueranno ad allenarsi in maniera individuale. È tutto fermo.

Restano da discutere i punti caldi: cosa fare in caso di un calciatore positivo e poi i ritiri.